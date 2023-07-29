邱鋒澤嬲陳零九「搭上」Edan 失聯三日 Jeffrey首戶外騷 緊張到耍一…
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Viu1HK報導：邱鋒澤嬲陳零九「搭上」Edan 失聯三日 Jeffrey首戶外騷 緊張到耍一套拳 Jay Fung着多件褸預fans嗌除衫
今日愉景灣沙灘真係super hot！首日音樂節就已經有勁多歌手朋友逐一出場，「九澤CP」陳零九、邱鋒澤再度快閃襲港，嚟得咁密難怪佢哋都話香港係第二個家！二子笑話好期待上台玩潑水，至於會唔會熱到除衫？佢哋就答得勁保守啦！零九最近孖Edan合唱《我們都是別人口中的壞人》，身為Edan嘅「正印」鋒澤搞笑話嬲到三日冇同零九聯絡，咁大件事？零九仲話呢首歌圓咗佢一個小時嘅夢添！
首次參與大型戶外騷嘅「煨sir」Jeffrey直認心情緊張，繼叱咤後台緊張到打牆，今次升級，喺休息室練咗套拳！但講到佢嚟沙灘着牛仔密實裝，Jeffrey笑話怕除完大家得個「喔」字，露出呢對麒麟臂已經係好盡力！台上預告9月出新歌，Jeffrey話係sweet嘅路線，派糖攻擊咖啡豆！
宣布出歌嘅仲有「情歌王子」Jay Fung！錄完歌、再拍埋MV先返「家鄉」加拿大出trip做嘢！而呢日參與沙灘騷、壓軸出場嘅佢超醒，見到前面有唔少歌手都除衫，轉頭諗住着多件褸上台，咁就順理成章滿足到fans而又唔使露肉，係叻嘅！依家就快啲睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]