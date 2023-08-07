打交前鬥嘴 霍哥減30磅迎戰 寸爆擺張致恆上枱 周永恆「係呀我專打女人…
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Viu1HK報導：打交前鬥嘴 霍哥減30磅迎戰 寸爆擺張致恆上枱 周永恆「係呀我專打女人！」
醉心打拳嘅鍾培生再搞拳賽，請嚟霍哥同周永恆上台打《培生擂台無敵盃2023》，今日記者會鍾培生話二人嘅酬金係比拳王級更高。
喺問答環節，霍哥表示今次打75kg比賽，所以要減成30磅咁多，仲同周永恆挑機話「我希望你唔好似嗰個Steven（張致恆）咁，認真啲，唔好頭兩Round俾我搞掂！」擺完張致恆上枱又窒周永恆平時唔打男人專打女人。周永恆就興奮話經常需要情緒發洩，今次可以合法地打交，仲話一Round就會K.O. 霍哥，「係呀我專打女人㗎，擂台係流血，唔係吹水！」
問鍾培生有冇考慮搵已離開微辣嘅加蔥嚟打返場比賽？佢話Focus咗呢場先！而霍哥就話唔介意同加蔥打。想知更多就睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]