Ivy So被肥腸嘲似男人️ 波仔️首當男一阿媽問點解 獲Alice Si…
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Viu1HK報導：Ivy So被肥腸嘲似男人️ 波仔️首當男一阿媽問點解 獲Alice Sica傳授女人味 Phoebus爆George啲「屎」最臭
Ivy So、波仔、肥腸、Alice、Sica、Win Win、[email protected]、[email protected]、陳安立同榮升爸爸嘅陳宇琛，以及首次為MakerVille拍劇嘅張達倫等一眾演員，今日喺大埔為MakerVille原創劇《飛黃騰達》開鏡拜神。首次拍劇兼做男主角嘅波仔，自爆連阿媽都問拍劇關佢咩事，仲話好彩Ivy教咗佢好多嘢。Ivy So即刻話波仔先係前輩「你早出道10年喎，我中學嗰陣已經睇佢啲YouTube片，嗰時佢有條Grad din片做埋學界男神㗎，討論度好高。」
另外肥腸同Alice、Sica同Win Win三個美少女一齊做訪問，笑言成套劇啲囡囡喺齊度，即刻畀三個美少女問Ivy So算咩，肥腸竟然話「佢男人嚟㗎嘛，最初個造型真係成個男人咁㗎。」劇中。Alice同Sica教Ivy So點樣多啲女人味，問佢哋有咩招數，佢哋竟然話首先要聽吓Twins嗰首《女人味》先，畀佢哋笑死。
為咗拍攝呢套新劇，劇中一班演員仲齊齊去上workshop增值自己，由資深舞台劇演員朱謙擔任導師，佢哋都緊記老師對佢哋嘅教誨，就係要常常餵屎俾對手食！Phoebus仲爆料George嘅屎喺咁多位對手中最臭㗎！陳宇琛同張達倫就自嘲「老人組」，首次喺MakerVille拍劇嘅張達倫覺得好新鮮「12個對手，個個都後生又冇合作過，都要花啲時間認識，而家認得晒，不過名就真係叫唔晒。」
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