魏如萱為「換班機」言論道歉️ 笑稱尾場Fans熱情到似收咗錢 期待明…
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Viu1HK報導：魏如萱為「換班機」言論道歉️ 笑稱尾場Fans熱情到似收咗錢 期待明年進軍紅館
台灣金曲歌后「娃娃」魏如萱噚晚喺九展開騷，仲獻唱經典粵語歌《李香蘭》冧港迷，又笑言希望觀眾唔好諗起星爺喺《國產凌凌漆》中叼煙嘅畫面，呢位天后真係有趣又有Heart！
講到頭場遇上颱風「蘇拉」，差啲要取消，娃娃慶幸大步檻過，仲大讚香港觀眾比台灣熱情，希望明年有機會進軍紅館。曾經喺香港居住嘅娃娃，訪問時大晒標準廣東話，但就唔敢挑戰寫廣東歌喇，事關太難喇！佢亦直認係星爺Fans，得悉偶像為新片物色女主角時，即兩眼發光話要自薦演出，笑cry呀！
至於因為喺網上叫Fans「換班機」而受批評，佢就向大家Say sorry，承諾下次會留意用詞，又直認有因部分惡意抨擊而受傷，希望解釋完可以雨過天晴啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK