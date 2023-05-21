Jeffrey拍戲撼爆牙肉中二病發嗌有型 密密練舞準備擔任Sammi個唱嘉賓…
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Viu1HK報導：Jeffrey拍戲撼爆牙肉中二病發嗌有型 密密練舞準備擔任Sammi個唱嘉賓？
早排忙住拍電影嘅男神Jeffrey魏浚笙，一煞科就即刻出活動吸金喇，今日仲喺雪糕品牌活動同「咖啡豆」近距離接觸添呀！
Jeffrey自爆可以獨自鯨吞一盒家庭裝雪糕，但為咗工作要忍口，事關之後會去歐洲做嘢，雖然唔使除衫騷肌，但要Keep住個靚仔樣。完成歐洲工作後，Jeffrey就會同Do姐出埠拍節目，笑指好兄弟洪嘉豪自誇靚仔過全德國男仔，Jeffrey即畀出世界級反應，果然係Bro呀！
Jeffrey又講返早排拍電影拍到中暑兼撼爆牙肉，雖然痛到爆，但「中二煨」自覺流血好有型，劇組拍花絮時仲忍痛電鏡頭，笑Cry呀！至於同Sammi合唱呢，Jeffrey就大讚Sammi似姐姐，又明示想做天后嘅演唱會嘉賓。咦，見Jeffrey呢排密密練舞，大家都估到咩事啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]