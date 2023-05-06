全死角美少女變身戰士️麗英厚面皮應對負評打勝仗️欲主動出擊邀Ian…
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Viu1HK報導：全死角美少女變身戰士️麗英厚面皮應對負評打勝仗️欲主動出擊邀Ian合作
麗英呢位「全死角美少女」最近轉身變，已變成戰士，推出新歌《全死角美少女戰士》，分享自己出道做歌手後，面對種種負評嘅心態轉變，勁正能量！雖然麗英表面樂觀，但其實佢都曾經因為網民mean爆嘅留言而唔開心，仲自責連累音樂團隊添，不過依家嘅佢已經學識點樣應對，仲搵到屬於自己嘅音樂風格添！呢場仗，麗英真係贏得漂亮！
雖然今次麗英冇趁機自肥搵Ian拍MV，但就有COLLAR嘅Gao同波姐馮素波助陣，麗英都好多謝佢哋嘅演出令MV昇華不少，佢仲爆料波姐喺現場超放，零架子添！被問到幾時先實現同Ian合作嘅心願，麗英就話直接搵對方傾先夠誠意，唔可以經其他人發出邀請喎！咁麗英快啲行動啦，大家等到頸都長啊！至於麗英下首新歌會係咩內容？嚟緊有咩新工作，今年有咩目標？睇片就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]