麗英處女騷前出新歌 自認似貓咪傲嬌 MV邀朱栢謙演父親 獲大讚有才華…
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Viu1HK報導：麗英處女騷前出新歌 自認似貓咪傲嬌 MV邀朱栢謙演父親 獲大讚有才華又上進
麗英@小薯茄將於下星期二舉行處女音樂會《MOOV Live 麗英》，開騷之前佢特別推出咗新歌《貓之報恩》。提到歌名，好多人第一時間都會聯想到宮崎駿嘅作品，不過麗英直言毫無關係「我想表達自己似隻貓，而Wyman就聯想到呢個名，同時間亦都有日系嘅元素，令我自己都非常深刻難忘！」佢希望作品以貓咪角度出發，並以貓比喻自己以答謝粉絲多年愛戴。
講到同貓最相似嘅地方，麗英話自己有時好似貓咁傲嬌，很多說話或者感覺都難於表達。錄歌時，麗英嘗試代入貓咪嘅角度去演繹，「唱到『感覺像隻貓』時，我真係有幻想自己好似隻貓咁嗲，腳步輕輕掂落地果種。」
新歌MV特別請到資深演員朱栢謙演爸爸，朱謙大讚麗英不但有才華而且努力上進，絕對可以放心，「我哋認識咗一段時間，都好耐冇見、都好掛念佢，我覺得佢好好，希望佢可以繼續努力做自己喜歡嘅嘢。」
而12月5號就喺麥花臣舉行首個個人音樂會嘅麗英，除咗為佢本年度畫上一個完美句號，亦成為佢今年最難忘、最豐盛嘅禮物「作為一個歌手，可以開到個人音樂會絕對係一個里程碑，而我今年可以做到，就真係可以同自己講句Well done，然後再繼續努力！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK