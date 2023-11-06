現場實況黃偉晉緊身T騷健碩身材 推健身教練「脫掉」甩身成功？ 哽咽…
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Viu1HK報導：現場實況黃偉晉緊身T騷健碩身材 推健身教練「脫掉」甩身成功？ 哽咽多謝港樂迷畀咗我好大力量
黃偉晉@五堅情喺香港舉行一連兩場演唱會，噚晚（5日）尾場換上緊身T騷健碩身材，小鋼盔們熱情度爆燈，幾乎每個間場位都呼喊偉晉「脫掉！」偉晉堅守「兩點」不露，但當《娛樂百分百》拍檔劉雨婷、林亭翰、艾莉兒、龔言脩同健身教練Gary冠宇一齊上台時，偉晉竟嚟個順水推舟，叫Gary「脫掉」，仲出手扯衫……有冇成功？睇現場實況片段啦。
話晒係香港處男騷，偉晉好努力練習廣東話，除獻唱《一人之境》，encore再度獻唱《世一》。佢仲用半鹹淡廣東話多謝樂迷，「多謝香港嘅朋友，畀咗好大嘅理由（力量﹚我，等我知道原來仲有呢班人支持住我，鍾意我嘅音樂，令我覺得（知道）自己係歌手黃偉晉。」雖然讀錯好幾次，但偉晉仍然好感觸，哽咽眼濕濕，搞到汗水與淚水交織，場面感人。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK