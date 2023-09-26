黃偉晉@五堅情為香港巡演準備廣東歌 要求fans練歌大合唱 讓步追加騷肌…
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Viu1HK報導：黃偉晉@五堅情為香港巡演準備廣東歌 要求fans練歌大合唱 讓步追加騷肌？現場實況
黃偉晉@五堅情早排宣布11月4、5日嚟香港、喺東華三院東蒲胡李名靜體育館開個人騷，成班「小鋼盔」、「堅果」都話要搶飛，簡直係群情洶湧！話晒係巡唱嘅海外首站，偉晉特別隆重其事，專登錄咗條片同香港嘅fans深情對話，自爆會喺個唱上準備廣東歌送畀大家，同時希望大家都練唱佢嘅歌，各自努力，到時一齊首首歌都大合唱！
偉晉副弗到爆嘅body亦係大家最care嘅一part，究竟今次開騷有冇機會騷肌？偉晉鬼馬話騷肌係要睇場合，仲笑話只有兩個地方先係最適合，但開騷就好似唔係咁啱feel，因為想大家好enjoy咁聽佢唱歌，不過規矩死嘅、人喺生㗎嘛！偉晉都有少少嘅讓步「如果我在想表演橋段的時候，真的有適合，可以這樣做的話，我一定不會吝嗇的，一定會把這個東西展示出來，但是機率是蠻低的，哈！」最後佢呼籲「小鋼盔」、「堅果」推薦香港白天可以去嘅地方，又有指自己最愛香港其中一樣美食，好食到係當諗到返台灣食唔到會覺得好煩，想知係咩？由偉晉親自話畀你聽啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK