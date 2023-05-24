黃夏蕙性感婚紗️賀結婚35周年️ 願為七位數全裸 籌備開拍自傳電影…
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Viu1HK報導：黃夏蕙性感婚紗️賀結婚35周年️ 願為七位數全裸 籌備開拍自傳電影
黃夏蕙噚晚同老公潘炳烈喺尖沙咀酒樓筵開80圍，慶祝結婚35周年，劉錫賢、潘志文同丁羽等都有到賀，夏蕙BB仲以性感婚紗Look示人，難得佢仲話平時都性感開，只係碎料一碟！
夏蕙姨受訪時大方分享夫妻相處之道，身在外國嘅仔女都會再同佢哋慶祝，仲自爆返港後工作多籮籮，仲揚言歡迎各樣廣告斟洽，無論真髮、假髮都殺，就算扮學生妹都ok呀。咦，咁全裸又得唔得先？佢就話要睇錢份上喇，如果有7位數字當然ok，喂！聽落又幾抵用喎！
此外，夏蕙BB話準備拍自傳式電影，希望打動老公客串，又笑言私藏咗大量年輕時嘅泳裝相，留返喺電影度公開，聽到都有畫面呀！講到Nel Nel逝世，佢話Nel Nel係自己個仔嘅同學，都有10年冇見，所以唔評論Nel Nel家屬同肥媽嘅紛爭。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]