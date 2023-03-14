台北直擊黃明志聞三上悠亞引退喊足成晚入紙紅館失敗感意外「最想去香…
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Viu1HK報導：台北直擊黃明志聞三上悠亞引退喊足成晚入紙紅館失敗感意外「最想去香港開騷」
大馬音樂鬼才黃明志今日喺台灣為《黃明志大飛機世界巡迴演唱會》舉行全球記者會，並以機師look宣布首攻台北小巨蛋好消息，然後由一班火辣性感嘅「空姐」Luxy Girl公布嚟緊16站嘅巡迴地方，黃明志亦補充話未來會再加站。至於香港站，佢無奈表示未能夠成功申請紅館場地，令佢失咗預算，又對住香港fans大喊話最想去香港開騷！
黃明志指今次巡唱好大壓力，畢竟係第一次去歐美、泰國、澳門等地開騷，唔知確實嘅fans數量。至於嘉賓方面，黃明志透露係曾合作過嘅藝人，問會唔會係好友王力宏？佢勁口密唔講，又問到會唔會邀請啱啱宣布引退嘅三上悠亞？佢笑話會問對方可唔可以伴舞，又搞笑話因三上悠亞引退搞到喊足成晚，覺得好突然。另外，黃明志post同出爐奧斯卡影后楊紫瓊合照嚟恭喜對方，話係馬來西亞嘅榮幸呀！
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