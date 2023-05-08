黃秋生出回憶錄記錄人生百厭事 Babyjohn提議「撬牆腳」助Hailey脫單…
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Viu1HK報導：黃秋生出回憶錄記錄人生百厭事 Babyjohn提議「撬牆腳」助Hailey脫單️
黃秋生、「宵夜三人組」嘅梁祖堯、Hailey陳俞希同Babyjohn蔡瀚億、趙學而、徐天佑、湯駿業今日出席日本餐廳開張活動。對食有研究嘅秋生自爆研發咗個新式食雪糕方法，仲勁大方開心share畀餐廳。問到佢有冇興趣拍飲食節目？佢就話隨緣，又大讚仔仔煮嘢食比自己叻。秋生續講到準備出本回憶錄，記錄人生百厭事，之後再同游學修演舞台劇。
阿祖、Hailey、Babyjohn走埋一齊就一發不可收拾，「逼」到Hailey自揭嫁唔出原因，阿祖、Babyjohn喺隔離開賤嘴mode追問！Hailey預告6月入劇組，又再被阿祖、Babyjohn夾份「挑逗」，笑問係咪以八婆本色演出？一嘢KO Hailey！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]