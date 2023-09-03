黃秋生62歲生日神預測起碼行廿年大運！ 聞游學修扭親頸即關心Ca姐「…
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Viu1HK報導：黃秋生62歲生日神預測起碼行廿年大運！ 聞游學修扭親頸即關心Ca姐「咁劇烈呀？」
黃秋生、游學修今日為舞台劇《極地謎情》演出，騷後同陳淑儀導演齊齊接受訪問，講到因為打風，變相令秋生哥62歲正日生日（9月2日）成為舞台劇開鑼日，佢直認係突如其來嘅禮物，令自己可以休息多一日，狀態大勇，仲笑指起碼仲有廿年大運行呀！呢頭做完「算命佬」，秋生哥轉頭又化身「講故佬」，用大富翁嚟講解生日願望，真係令小編學到好多嘢呀！
咦？咁阿修又有冇好識做咁做「送禮修」呢？佢就自爆去年送生日禮物畀秋生哥嘅趣事，仲搞到秋生哥自認有睇鹹片，OMG，好true呀！期間阿修分享騷前扭親頸，秋生哥即反問「咁你女朋友有冇扭親頸呀？」仲陰陰嘴笑讚後輩玩得好激烈，笑Cry呀！想睇秋生哥有幾Funny？同埋點睇老拍檔梁朝偉拎威尼斯影展終身成就金獅獎？記得收睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK