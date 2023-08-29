黎明力捧新人簽約兩年未見過面 YUTA身材似梁業 佩服姜濤膽量 Ap…
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Viu1HK報導：黎明力捧新人簽約兩年未見過面 YUTA身材似梁業 佩服姜濤膽量 Apple Sophia公開戀愛經驗
Leon黎明旗下三位新人歌手今日舉行新歌MV發佈會，同樣只有17歲嘅Apple凌雪怡、Sophia雅荍都係唱情歌，問到戀愛經驗，Sophia好坦白話「拍過拖就肯定有，但係咪MV主人翁，大家就要幻想一下。」而A0嘅Apple明年考DSE，要學業唱歌兩邊兼顧，時間管理好重要。
一直只聞其聲不見其人、真身好神秘嘅YUTA第一次曝光，圓碌碌身形同肥仔梁業有得揮，不過佢就怕羞好多，做訪問時驚到有啲口震震，同唔太敢望鏡頭，佢好坦白話自己「非常怕羞」。23歲嘅YUTA話自己一直都好鍾意唱歌，但又唔夠膽參加歌唱比賽，難得有唱片公司聘請唔使見樣歌手，膽粗粗一試，最初仲以為係詐騙案。問到會唔會覺得外型比較輸蝕？佢話唔同歌手有唔同嘅賣點，而佢就比較Focus唱歌，不過都有努力減肥，仲話好佩服姜濤，有膽量去參加歌唱比賽，估唔到自己都有機會成為全職歌手。
原來今日三位「黎愛將」入咗公司兩年幾，都未見過老闆黎生一面。想知Leon旗下歌手更多背後故事，記得去睇足本版訪問。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK