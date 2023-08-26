現場實況193探靈機問屋主可唔可以喺你屋企屙尿？ 保錡教女士揀Bra解…
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Viu1HK報導：現場實況193探靈機問屋主可唔可以喺你屋企屙尿？ 保錡教女士揀Bra解決「副乳」 周家怡笑Cry
由周家怡、李靖筠（Gladys）主持嘅網上節目《恨駕女團》，最新一集邀請咗吳保錡（保錡）及郭嘉駿（193）、郭思（Suey）做嘉賓，佢哋去咗電影《陰目偵信》其中一個茶餐廳場景，適逢農曆七月加上電影題材，當日就以「講鬼故」做主題。
首先由拍攝過靈探節目嘅193分享，佢曾入住過英國城市一間出名猛鬼嘅酒店，傳聞有住客於零晨兩點一定要check out，因為房內一直有一個「小朋友」坐在床尾，電視機又無端端開著，聽落都幾恐佈。
保錡就透露一次跟七師傅到已過身多年、紅極一時的武打影星傅聲故居拍攝節目，話嗰度係佢覺得最恐怖嘅靈異地方。193立即認同，「我都喺嗰度靈探過，驚到黐咗線！」保錡話好似有嘢「」住佢把口，唔俾講傅聲點死；193就選擇透過頻道問咗一條搞笑問題「其實你介唔介意今日我喺你屋企屙尿呀？」結果轉咗去一個台講「用水樽」！自此，193嘅車上面就多咗好多個水樽嘞。
節目尾聲，家怡提到枱上一碟「腐乳卡拜尼」，點知又俾保錡「鹹濕仔」上身，教在場女士點揀bra解決「副乳」問題，期間手舞足蹈，193都忍唔住叫佢「你唔成日做手勢，太過繪形繪聲。」全場笑Cry！想睇更多爆笑料，即刻睇片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK