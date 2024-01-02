姜濤「我最喜愛歌曲」4連霸 要撰文謝姜糖Ian首奪男歌手獎 笑談AK「…
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Viu1HK報導：姜濤「我最喜愛歌曲」4連霸 要撰文謝姜糖Ian首奪男歌手獎 笑談AK「愛的呼喚」Frankie 脫單 MIRROR唔知「情」？
MIRROR在叱咤慶功宴受訪時繼續古靈精怪，一時搵咪牌遮住Alton，一時又搵電話遮住Lokman，仲話拎到「我最喜愛的組合」已經好開心！講到「我最喜愛的男歌手」失落咗畀軒公，AL認為好合理，因為對方係值得尊重嘅前輩。連續4年得到「我最喜愛的歌曲」嘅姜濤，多謝Fans支持，仲話會出長文多謝姜糖！而首度晉身男歌手獎項嘅Ian，就希望明年拾級而上，對於「頭號Hellosss」AK喺台下嘅「愛的呼喚」，佢就咁答喎……Ianson真係好Funny！
此外，Edan就講返毫無預兆畀阿正玩，笑言要將粒癦黐返畀阿正，而Frankie就直認有拖拍，omg！小編到底應該開心定唔開心呢？大家一齊睇搵答案啦！
網民點睇？
Congratulations Mirror😊2024繼續努力🎉
開心果Edan今年要出多啲歌😊繼續努力Edan。
#edanlui #edan呂爵安
恭喜姜濤❤
Edan超級靚仔，都半夜了，Edan仍然是笑容滿面，眼仔碌碌，(我阿媽話Edan個樣好sharp，成個賭神咁❤😂)
Edan keep住粒墨，是否用來整阿正既?😂Edan和阿正勁夾❤同場仲有Jeffrey，三位膠人❤
恭喜Mirror 恭喜Ian 2024 繼續堅持 繼續努力❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK