陳蕾擸4獎成大贏家獲唱作人銀獎最激動MC張天賦精明諗計請食大餐著數…
廣告
Viu1HK報導：陳蕾擸4獎成大贏家獲唱作人銀獎最激動MC張天賦精明諗計請食大餐著數自己?林家謙冧莊男金笑完Serrini又扮傻？
「豹哥」陳蕾喺叱咤擸走四個大獎成大贏家，喺慶功環節同連攞兩個獎嘅MC張天賦一齊受訪，豹哥話拎唱作人銀獎係最激動，但盡量平伏心情，以理性壓抑住情感，唔想太影響唱歌！佢又笑指有吸收往年經驗，專登件衫係唔再束縛住條頸，但同時又怕走光，所以都拿捏緊，總之好滿意今年嘅成績！
至於MC就話宣布上台攞獎嗰刻佢超緊張，一嚟佢冇諗過《世一》會有獎、二嚟佢嗰陣含住粒喉糖，要用最短嘅時間消滅！上年攞男銅，今年進步攞男銀，MC話好surprise，呢個聰明仔仲諗咗條計仔去拉豹哥落水請公司同事食大餐，但聽落好似MC勁着數啲咁喎！
另外，捧走3個大獎嘅林家謙大叫開心，當中攞作曲人大獎最驚喜！期間林伯重提去年金像獎後自信心下滑嗰個階段，如今冧莊攞男金，佢指係有返被肯定嘅感覺！笑指佢兩度喺台上以不具名方式向Serrini喊話，一次係多謝、一次係疑似取笑，林伯又點回應？例牌扮傻？爭緊幾多位歌手歌債？即刻去睇足本片啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK