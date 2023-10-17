謝安琪感恩戲裏戲外有幸福家庭 張繼聰肉赤老婆飛鵝山開工凍到震️張瞻…
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Viu1HK報導：謝安琪感恩戲裏戲外有幸福家庭 張繼聰肉赤老婆飛鵝山開工凍到震️張瞻張靖成最強應援團現場實況
Kay謝安琪今日喺太古城出席電影《4拍4家族》首映禮，除咗同泰迪羅賓、Manson張進翹等夾Band，仲有最強應援團撐場，就係Kay老公張繼聰同埋一對仔女張瞻、張靖（Kakaball）一家人喺台上瘋狂派心，好有愛！
張氏一家着晒家庭裝，阿聰為咗襯番老婆套啡色衫，更出動埋猄皮大褸，Kay透露裏面件T恤都係重點！而今次Kay擔大旗做女主角，拍攝時候，阿聰緊張大師上身，經常揸住架「轟轟轟」電單車去探班催收工，其中一次上到飛鵝山開工，現場只得3、4度凍到結霜，阿聰直言好肉赤，喺身邊嘅Kay流露出一臉冧樣，自覺戲裏戲外都有幸福家庭。想睇張氏夫婦點晒恩愛？記得睇呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK