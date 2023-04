Viu1HK報導:430就係一年一度嘅姜濤誕喇!官方後援會今年舉辦《23+1 Keung To 生日愛心應援》,分別喺銅鑼灣同尖沙咀商場「Keung To 430 生日嘉年華」同埋「Keung To 430 甜蜜蜜Café」,有得玩有得食,真係開心返埋嚟呀!除咗兩個商場應援,FC仲準備咗「姜濤電車」同埋銅鑼灣戶外廣告板,超有心呀!