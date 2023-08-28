AK 明年個唱欲請Johnny Depp 里安納度 老闆仔爆「阿哥」姜濤唔覆…
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Viu1HK報導：AK 明年個唱欲請Johnny Depp 里安納度 老闆仔爆「阿哥」姜濤唔覆機
AK@MIRROR、太保、譚玉瑛、「老闆仔」黃梓樂、黃梓曜今晚現身有份主演恐怖片《七月返歸》嘅亞洲首映。AK童年由老闆仔飾演，佢讚對方叻仔，第一日開工就主動對戲，仲提出要跟足AK塊面加粒墨。
老闆仔話希望可集齊MIRROR 12子拍戲，距離目標仲爭4鏡咋！佢又童言無忌話AK比「阿哥」姜濤好，因為姜Admin唔覆佢機，AK笑指「姜濤都唔覆我機㗎！」
姜濤、Anson Lo、Edan同Jer啱啱相繼開完Solo演唱會，出年就輪到AK，佢話請嘉賓好頭痛，List包括幾個巨星。想知？國際慣例，睇片啦！
網民點睇？
其實未confirm 應該叫皮皮唔好答住，搞到依家好似佢啲資訊唔正確😑
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK