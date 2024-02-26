AK新歌MV沙漠️取景挑戰體感極限 50度高溫中起舞 熱到想死 親邀...

Viu1HK報導：AK江生去年特地到美國拍《Blue Monkey》MV，原來唔止拍一首，仲有今日推出新歌《Guilt Machine》MV。除有獅子入鏡嘅難得鏡頭外，仲要喺接近50度高溫沙漠拍攝，AK話係畢生難忘經歷「體感係好誇張，我未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺！」但一切都係值得，因為每一個景都好靚。