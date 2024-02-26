AK新歌MV沙漠️取景挑戰體感極限 50度高溫中起舞 熱到想死 親邀…
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Viu1HK報導：AK江生去年特地到美國拍《Blue Monkey》MV，原來唔止拍一首，仲有今日推出新歌《Guilt Machine》MV。除有獅子入鏡嘅難得鏡頭外，仲要喺接近50度高溫沙漠拍攝，AK話係畢生難忘經歷「體感係好誇張，我未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺！」但一切都係值得，因為每一個景都好靚。
另一難忘事，係AK搵嚟兒時偶像美國排舞師Lando Wilkins幫手排舞，佢話有幸2010年上過對方堂，而今次公司投放資源，佢膽粗粗聯絡對方真係成功咗，想知AK有幾咁興奮，梗係要聽佢親身分享啦。
而今次呢首快歌原來搵咗Gareth. T作曲，AK話旋律極具挑戰性，要改變自己嘅唱法去融入歌曲之中，中間有段類似Rap嘅部份，咬字要好實，唱法亦跟以往好唔同。歌詞裏面提到，知道對方情緒勒索，就會穿起盔甲反抗，向來是性情中人嘅AK，又係咪一個受軟唔受硬嘅人呢？想知就快啲睇片，聽聽AK剖白內心感受。
網民點睇？
老闆好勤力，對音樂，拍攝，舞蹈都好認真。
老闆同兄弟好叻，排除困難係短🔫🐒時間內拍左兩個高質MV，仲有獅子🦁，謝謝老闆❤️🔥 #ansonkong #GuiltMachine
真係好叻，自己一手策劃
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK