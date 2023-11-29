許廷鏗邀KC Win Win排舞聖誕炸爆西九 一度與欣宜失聯「鐵人都係…
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Viu1HK報導：許廷鏗邀KC Win Win排舞聖誕炸爆西九 一度與欣宜失聯「鐵人都係人 ！」喜見老友重拾魔性笑聲
Alfred許廷鏗將於12月24至26號喺竹翠公園舉行首個戶外演唱會，為咗炒熱氣份，佢預告有一Part會連續唱跳十幾分鐘，仲專誠搵咗KC同Win Win排舞，大讚佢哋用「愛的教育」，鼓勵自己跳得更好，令佢打破N年前許下「唔再跳舞」的承諾，仲開始享受跳舞添喎！
至於盛傳神隱數月嘅好友Joyce鄭欣宜會做嘉賓，Alfred就話一切都係未知，尚未示意，只要欣宜嚟睇騷都心滿意足喇！佢又話一度同欣宜失聯，但從冇擔心係友誼嘅小船「翻船」，因為彼此有足夠信任，仲分享當年Joyce點樣拯救佢脫離情緒嘅深淵，好有愛呀！向來喜歡美食嘅Alfred，今次開騷破天荒搞埋聖誕巿集，親自物色餐廳同小店參加，仲將自己嘅私密食譜同其中一間餐廳Crossover，又話必定會去監場，各位Fans求偶遇知碇啦？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK