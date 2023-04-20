AK推薦愛犬猜柴拍電影約定陳昊森遊香港食好西譚旻萱見男神怕醜滴汗…
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Viu1HK報導：AK推薦愛犬猜柴拍電影約定陳昊森遊香港食好西譚旻萱見男神怕醜滴汗
Anson Kong江生、台灣型男陳昊森、Mandy譚旻萱、Evelyn蔡㯋恩、Anjaylia陳嘉寶同顧定軒等，今日盛裝出席珠寶活動。珠光寶氣嘅AK笑認今日身價最高，又分享拍攝《12怪盜》嘅點滴，雖然角色識得同動物溝通，但愛犬猜柴就冇份客串喇。AK透露《冰上火花》已拍畢，自己珍藏咗大量冰上英姿短片，笑言睇吓Ian出咩招先再還擊，又話如果MIRROR拍BL劇，唔想Ianson做CP喎！AK又話係自薦為Tiger執導嘅《是日精選》做副導演，但就冇反串扮女人嘅。
對於AK謙稱陳昊森高大靚仔過自己，陳昊森大讚AK好客，已相約下次來港時齊齊食飯，但笑言自己舞功差，唔敢同MIRROR跳舞，但期待一齊唱歌同演戲。佢又話最欣賞張曼玉同梁朝偉，希望有機會合作。
此外，Mandy直言同兩大型男見面好怕醜，自己都想同台灣男星合作，仲幻想同許光漢拍咀戲添呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]