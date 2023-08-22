Anson Lo真我剖白 教父教母締造最大心結 淚腺易被觸動但不是喊包 以…
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Viu1HK報導：Anson Lo真我剖白 教父教母締造最大心結 淚腺易被觸動但不是喊包 以不同心情應對各種負評 零偶包投入角色致陰沉抑鬱
由「教主」Anson Lo盧瀚霆主演嘅懸疑驚悚片電影《釀魂》後日（24日）就正式上映！各位神徒係咪期待已久呢？喺入戲院前，率先請嚟教主化身「張子傑」，同大家開心sharing拍攝事！
講到「張子傑」性格陰沉，拍完會唔會好難抽離㗎？「張子傑」連場爆喊戲份，現實中嘅教主又係唔係喊包一名嚟呢？戲中各人都有一個難解嘅心結，跳出電影框框，教主個心結又係咩呢？點知教主笑住自爆最近被投訴！竟然有啲咁嘅事？究竟係邊個咁大膽先？教主仲喺訪問入面盡訴心中情，激罕提及另一屋企重要成員，絕對唔怕over sharing，神徒陪傾通宵都得呀，可以仿效教主嘅食量，邊歎住4個烏冬加15粒韭菜餃，邊loop爆個訪問呀！去片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK