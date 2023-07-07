現場實況Anson Lo親臨生日會劇透三秘密開騷壓力山大 淚崩感激神徒支…
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Viu1HK報導：現場實況Anson Lo親臨生日會劇透三秘密開騷壓力山大 淚崩感激神徒支持同場加映教父教母溫馨撐囝囝
「教主誕」上半場小編帶大家去勻唔同嘅打卡點，終於輪到下半場，戲肉嚟啦！壽星仔Anson Lo現身中環生日嘉年華現場，繼續秉承「MIRROR沒有夏天」傳統，身穿白色潮牌冷衫，活動去到一半大嗌變「水人」！
過萬神徒們大合唱生日歌畀教主，又不停大叫「生日快樂」，搞到教主勁冧豬！教父、教母亦有現身，一家三口合照超溫馨，影完相教主用手示意父母記得飲水，認真孝順仔！
唔知人大一歲係咪又再感性多啲，Anson Lo向神徒表示謝意、自爆開solo concert覺得大壓力嗰陣連番爆喊，更一度要擰轉身抹眼淚，台下一眾神徒睇到都咪話唔心噏，大講鼓勵說話安慰教主！熟悉教主嘅話，都知佢有時喺story都會忍唔住劇透之後嘅工作，今日都唔例外，生日大贈送咗三個秘密畀神徒，想知係咩？即刻click入「教主誕」下半場現場實況啦！
網民點睇？
今日真係好開心，成個中環海旁好似嘉年華會咁，大家一齊開開心心慶祝教主AnsonLo嘅生日，而最驚喜嘅，就係見到教主可以親身蒞臨，接受大家嘅祝福，希望佢感受到大家滿滿嘅愛，唔好比自己太大嘅壓力，大家都會好支持好愛佢。❤️❤️
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]