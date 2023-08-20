Anson Lo想演花姐助手兼買乳貼？ 帶「張子傑」返屋企嚇親教母 獲「…
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Viu1HK報導：Anson Lo想演花姐助手兼買乳貼？ 帶「張子傑」返屋企嚇親教母 獲「明燈」朱康勁讚100分學生
Anson Lo盧瀚霆、吳肇軒、朱栢康、Purple陳紫萱、John哥姜大衛同林耀聲等今日出席電影《釀魂》首映，獲過千神徒排通宵撐場！期間花姐客串做記者發問，教主都答得頭頭是道，仲話想同花姐合作電影演佢助手，亦唔介意幫花姐買某樣貼身用品！
教主話今次為角色「張子傑」付出好多，投入到嚇親教母，最感激朱康教導，視佢為「明燈」同「大佬」咁話，輩份好高㗎！教主表示會盡量抽時間謝票，希望感謝神徒通宵排隊同包場應援。咦？咁有冇時間去睇Edan演唱會呢？教主就咁講喇……仲對「神隊友」嘅孖煙囪彈琴look作出Comment！
想睇吓花姐做記者做成點？教主又放咩笑彈？朱康點樣評價呢位「神級學生」？吳肇軒又要多謝神徒啲乜？大家睇就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK