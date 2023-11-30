現場實況率先睇 BABY MIRROR 加新LOOK再登場 陪安睡兼…
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Viu1HK報導：現場實況率先睇 BABY MIRROR 加新LOOK再登場 陪安睡兼送祝福 迎接美好2024
為咗慶祝MIRROR成軍5周年，第五擊活動即將開始！12個BABY MIRROR再度回歸，佢哋以3個唔同造型登場，喺香港多個地方為市民送上新年祝福，迎接2024年。三個唔同嘅Look包括有原版BABY MIRROR、BLESSING BABY MIRROR同SLEEPING BABY MIRROR都可愛爆，由聽日起BLESSING BABY MIRROR登陸尖沙咀The ONE，另外SLEEPING BABY MIRROR將於銅鑼灣皇室堡登場！
位於The ONE嘅「BLESSING BABY MIRROR」頭戴小皇冠，手持專屬嘅幸運配件，現場設有1:36 巨型立體模型，另外有迷你粒粒樽互動區，同埋BABY MIRROR Photo Booth俾Fans影相留念。
至於皇室堡「SLEEPING BABY MIRROR」就以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，12個約1.2米高嘅睡寶寶SLEEPING BABY MIRROR都Cute到暈，亦同時設有BABY MIRROR Photo Booth，想先感受現場氣氛？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK