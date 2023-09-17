Billy Choi 公開爭取《那年盛夏》拍續集或電影版 Kendy Suen指「…
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Viu1HK報導：Billy Choi 公開爭取《那年盛夏》拍續集或電影版 Kendy Suen指「失戀」Jaime心情靚
Billy Choi、Kendy Suen、KOLOR、Per se、The Hertz同乙女新夢等，今日出席《TONE Music Awards 2023頒獎典禮》記者會。憑《那年盛夏我們綻放如花》爆紅嘅Billy，多謝網友愛戴，仲話由第一集播出已經畀親朋戚友追問Admin身份，好彩大家有共識要保守秘密咋！Billy又話對演戲充滿興趣，上演技堂仲幫到創作Rap詞嘅靈感，仲向導演陳健朗公開爭取兩件事，相信一眾劇迷都會集氣嘅！講到曾經合作嘅「光頭幫」爆出退團紛爭，Billy都覺得可惜呀！
此外，Kendy自爆入定Yen去日本開騷時掃貨，仲會練定日文會樂迷。講到好友Jaime張天穎同Phoebus傳分手，Kendy就話日前先同Jaime見過面。想知Billy Choi同Kendy嘅近況，記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK