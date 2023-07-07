泰國F4兩男神亞博開騷嗌緊張 Bright留半長髮冧粉 Win拍完劇變香港…
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Viu1HK報導：泰國F4兩男神亞博開騷嗌緊張 Bright留半長髮冧粉 Win拍完劇變香港人mode
泰國人氣CP、靚仔Vachirawit Chivaaree (Bright)同Metawin Opas-iamkajorn (Win) 又嚟咗香港喇，佢哋聽晚就會喺亞洲博覽館開演唱會。
二子今日接受訪問，Bright同Win都話有少少緊張同壓力，因為泰版F4缺咗兩兄弟。不過又唔使擔心，二子話今個騷嘅內容同其他站唔同，會唱啲之前未唱過嘅歌。Win亦好識做，話好想見HK Fans，覺得香港人好nice，又話之前喺香港拍劇，已習慣本地生活模式，仲話變咗香港人添！咁sweet得唔得㗎！
而留咗半長髮同穿耳窿嘅Bright，就話係新電影造型，巧靚仔呀！佢仲透露一個月內會出新歌，Fans福利呀！想知更多睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]