王雙駿的帽子戲法與承傳期待與謝霆鋒台上再聚️與兩大吹神Eason J…
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Viu1HK報導：王雙駿的帽子戲法與承傳期待與謝霆鋒台上再聚️與兩大吹神Eason Juno鬥吹讚Jeremy監製恩物 Jer勞碌命
人稱「Carl叔叔」嘅殿堂級音樂製作人王雙駿，將於3月9號舉行《王雙駿 HATS ON 音樂會》，邀得久未在港開騷嘅謝霆鋒「出山」演出，仲有MIRROR成員Jer同Jeremy、Juno麥浚龍、吳林峰、The Duo Band撐場，掀起一陣撲飛潮！
Carl叔叔親解邀請6個單位演出音樂會嘅原因，最感動係識於微時嘅霆鋒一口答應演出；又自爆對住吳林峰會變Mean精。講到近年合作無間嘅Jer同Jeremy，Carl叔叔有讚無彈，直指Jer能力越大、責任越大，所以經常要佢挑戰高難度歌曲，仲笑認係「推佢落懸崖」呀！Jeremy就係準備充足嘅乖寶寶，每次出歌前都親撰千字文分享想法，令監察同填詞人都易辦事，絕對係「監製恩物」！至於最吹得呢？Carl叔就話非「吹神」Eason同Juno莫屬喇！
想聽Carl叔分享對歌手同音樂嘅睇法？究竟帽子戲法同承傳之間有冇關係? 呢個專訪真係must watch item喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK