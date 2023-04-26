雲浩影️拍新歌MV最叻整冧嘢 預告今年火力全開chur爆出歌
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Viu1HK報導：Cloud雲浩影近日派新歌《自發性神經反應》，作為舊年樂壇女新人，Cloud話今次挑戰創新曲目，錄音過程亦困難重重，「因為係一個未接觸過嘅曲風，監製Goro Wong同樣係第一次合作，多謝公司有呢個安排，可以逼到我跳出自己嘅comfort zone。」
喺MV中，Cloud飾演插畫師，因為失去創作靈感，就連屋企也變得亂七八糟，「導演諗到呢個ideas好好，香港地方有限，我自己屋企啲廚具都係夾硬塞入個櫃，每次開櫃都好驚喜，整冧嘢就最耍家。其實我本身份人都好遴迍，尤其出門口前成日唔知個電話擺咗喺邊。」
Cloud仲預告今年會火力全開出歌添呀！「舊年出嘅歌，可以話係小試牛刀，但今年收到公司嘅permission可以大試牛刀，as much as possible ，會錄更加多嘅歌，學更多唔同嘅嘢，將更好嘅作品送俾大家。」Fans真係Fat Fat喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]