雲浩影️拍新歌MV最叻整冧嘢 預告今年火力全開chur爆出歌

Viu1HK報導：Cloud雲浩影近日派新歌《自發性神經反應》，作為舊年樂壇女新人，Cloud話今次挑戰創新曲目，錄音過程亦困難重重，「因為係一個未接觸過嘅曲風，監製Goro Wong同樣係第一次合作，多謝公司有呢個安排，可以逼到我跳出自己嘅comfort zone。」