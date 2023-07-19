COLLAR日本拍團綜排隊沖涼兼冇覺好瞓芯駖「離家出走」富士山…
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Viu1HK報導：COLLAR日本拍團綜排隊沖涼兼冇覺好瞓芯駖「離家出走」富士山攻頂
COLLAR今日以性感造型出席電話活動，Marf同芯駖即席跳手機舞，優雅同型格兼備，穿上心口開窿貼身裙嘅芯駖，仲笑認「心靈」好性感，又幾有急才喎！
COLLAR又推舉Day同Ivy So係「網癮少女」冠亞軍，Candy都有季軍潛質，Day直言冇拎住電話就會冇晒安全感，嘩！咁講法，電話重要過男朋友喎！
講到早前去日本拍團綜，COLLAR大呻唔夠喉，希望可以玩耐啲，事關行程緊密，每日只可以瞓4個鐘，仲話7個女仔要排隊做一件事，有人間接承認係污糟貓呀！而芯駖仲趁今次去日本「離家出走」，去咗「征服」一個大挑戰添呀！
除咗拍團綜，COLLAR此行仲拍埋新歌MV，更誠邀現場一男子做男主角，想知邊位幸運兒被「點燈」，同埋《造星IV》冠軍Marf點睇師弟Lyman，睇就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]