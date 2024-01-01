COLLAR元旦只瞓一粒鐘首入馬場學睇毛色Day最有luckWinka演出…
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Viu1HK報導：COLLAR元旦只瞓一粒鐘首入馬場學睇毛色Day最有luckWinka演出跌嘢否認走光
COLLAR今日喺沙田馬場出席「2024好運1月1」，由噚晚倒數，到今日一早開工，都只係瞓咗一個鐘，但依然精神奕奕同馬迷講聲「新年快樂！」仲一口氣唱咗三首節奏輕快歌曲，包括《Atpical》、《Never-never Land》、《Gotta Go!》，炒熱現場氣氛！
Marf、Day同Candy都係「馬女」，對馬有一份莫明嘅親切感，大讚馬匹毛色靚，馬尾仲順滑過自己頭髮，笑cry!雖然佢哋都冇買馬經驗，但入場前已向經理人取經學睇馬，但講到最大機會贏錢，大家都推舉Day，但畀人話冇實力，陰公豬。
提到昨晚倒數活動Winka跳唱時，一條黑色粗邊布直跌落小腿，真係嚇親Fans。對於被指係打底，Winka就否認走光，真相係乜？記得睇片就有答案。
網民點睇？
DayDay❤❤❤
COLLAR❤
COLLAR
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK