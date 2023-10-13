Gao新劇有強尼做「老竇」好安心Candy拍親熱戲不及面對肌男老尷 Ma…
廣告
Viu1HK報導：Gao新劇有強尼做「老竇」好安心 Candy拍親熱戲不及面對肌男老尷 Marf年尾參加紐約音樂節 諗計帶埋姊妹去現場實況
Gao、Candy@COLLAR嚟緊都有新劇接拍，分別係《出租大叔》同《無人之境》，前者話有強尼做「老竇」好安心；後者演幼稚園老師笑話控制唔到班學生，但講到同Brian陳安立有感情線，Candy搞笑話都唔及拍新歌《Speak Love》MV面對兩大裸上身猛男咁老尷害羞！
嚟緊12月Marf會飛紐約唱音樂節，佢話諗起都興奮，不過未知具體表演內容，但有個諗法係帶埋COLLAR班姊妹一齊去，究竟係點樣呢？COLLAR仲乘機透露下年會有開騷好消息，兼再宣布今年內再出多首團歌，仲唔係雙重surprise？另外，芯駖亦有開腔回應Day以愛貓「Black仔」身份「出爪」擊退haters，即刻送上訪問片！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK