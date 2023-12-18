COLLAR見泰男女團讚靚 Gao表演泰文 Candy誤爆將開騷？ ATL…
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Viu1HK報導：COLLAR見泰男女團讚靚 Gao表演泰文 Candy誤爆將開騷？ ATLAS遇MIRROR暗喜 4EVE恨食麻辣鍋
COLLAR今晚孖泰國男女團ATLAS同4EVE上《CHILLCLUB》，勁熱鬧。Winka話欣賞4EVE好靚又有氣勢，仲自踩粗魯。佢哋話大家用單字溝通，Gao就即場表演泰文，隊長係勁嘅！
聽日21歲生日嘅Candy話呢排每日食一個蛋糕，生日願望希望盡快大學畢業，仲唔小心爆咗大Project同「演唱會」有關？
講到Winka啱啱出咗今年壓軸Solo歌《說好的未來》，搵咗Candy做MV女主角，原來Marf都同時間爭緊佢喎！Ivy So就表示呷醋豬！
女團4EVE就話同COLLAR有交流舞步，又話嚟香港3日最想食正宗麻辣火鍋，佢哋仲話會抽時間去車公廟添！
而同公司嘅男團ATLAS開心表示今日有遇見MIRROR，大家都有傾偈，希望可以合作。呢個Trip最想去行市集同掃街，仲話要買HK Style嘅衫返泰國添！想知更多？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK