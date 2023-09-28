COLLAR新歌MV激罕性感大騷女人味Candy被Ivy踢爆夾兩大肌男…
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Viu1HK報導：COLLAR新歌MV激罕性感大騷女人味Candy被Ivy踢爆夾兩大肌男中間硬晒軚現場實況
大家噚晚8點有冇準時睇COLLAR嘅新歌《Speak Love》MV先？齋睇新歌名就知係以愛情為主題，帶出敢愛敢認嘅訊息，展現現代女性對愛情嘅態度！
今次團歌除咗破天荒搵嚟Serrini填詞外，又首次喺MV安排大隻型男、導演陳健朗客串演出，不過最大膽創新，莫過於7女性感上陣以短裙示人，大騷女人味！Marf同芯駖大騷小蠻腰、Day就着大露背、Ivy同Winka則低胸裝上陣，hot到爆！Day見隊友都不禁嗌「正」；Winka指今次造型勁有女人味，喺性感上亦挑戰自己尺度；芯駖笑話「着咗呢套衫同呢對鞋，個人行路都好有儀態，就算企喺度都要有女人啲嘅感覺，唔可以好似平時咁。」不過Gao就「唱反調」自言本身已經係性感擔當，就算平時喺屋企都衣着性感，對今次MV造型未有不慣！
難得以性感登場，唔知佢哋拍MV前有冇地獄式keep fit？睇片就知！Marf仲透露拍攝過程有啲尷尬，想知點解？話埋你知最尷尬其實係Candy，唔係小編話，係Ivy踢爆「佢（Candy）話『好想走、好想離開呢個地方』。」Candy搞笑自爆「真係硬晒軚！太壓迫，佢哋操到好大隻，然後又好貼近我，然後我又有啲緊張！」為甚麼呢？Candy仲提到愛情上嘅看法，即刻爆一句「大隻佬唔係好啱我！」
網民點睇？
collar❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK