劇透內容MAX！ Day@COLLAR預告今年內再推出新團歌自薦演性…
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Viu1HK報導：劇透內容MAX！ Day@COLLAR預告今年內再推出新團歌自薦演性格反差女配角 興奮想扮AI
Day@COLLAR今日以眼鏡look單拖出活動，半百Nights塞爆同層力撐偶像！噚日嗰集《全日制COLLAR學院》，見5位成員接受瀑布意志修行，Day話最驚、最緊張係佢自己，又爆其實當下每位成員都爆喊，呢個體驗勁深刻！Day仲有分享首次着浴衣心得，就係單一個字「窄」，但因為靚點都會頂硬上！
提起Marf日前推第二首solo歌，Day亦好期待推出新團歌，相信各位歌迷聽到呢個消息都超興奮！同時Day透露有繼續拍COLLAR嘅YouTube Channel片，至於戲劇方面，比起女主角，Day竟然話想演性格反差嘅女配角、甚至扮AI，點解嘅？點解嘅？片揭曉答案！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK