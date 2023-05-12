泰男神Dew Nani 拜車公求事業 kayan9896與Jennie同框唔敢奢望集郵…
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Viu1HK報導：泰男神Dew Nani 拜車公求事業 kayan9896與Jennie同框唔敢奢望集郵王丹妮母親節有約廖子妤盼陪父母聚餐
泰版《流星花園》F4 的兩位成員，Dew同Nani嚟咗香港，噚日夥同Louise王丹妮、Fish廖子妤、kayan9896出席服裝品牌活動。留港3日嘅Dew同Nani，吸引數百粉絲逼爆商場，二人仲透露去咗車公廟做嘢添！好入鄉隨俗喎！
嚟緊14號就係母親節，Louise話囡囡好sweet，佢要乜就有乜，但佢就唔多捨得囡囡破費，而Fish就因為工作冇辦法返大馬同媽媽慶祝，不過下個月父母會來港工作，佢都希望到時可以有時間同父母坐低食餐飯啊！另外，kayan9896早前參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》演出時被指造型同BLACKPINK 嘅Jennie相似，日前兩人同場出現喺韓國嘅品牌活動，Kayan仲成功同Jennie「世紀同框」，雖然冇成功集郵，但作為fans嘅佢都勁開心啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]