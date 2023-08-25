現場實況直擊呂爵安首次個唱場外應援盛況美國爵屎想Edan騷肌 香港呂…
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Viu1HK報導：現場實況直擊呂爵安首次個唱場外應援盛況美國爵屎想Edan騷肌 香港呂太送花撐足3場
呂爵安處男個唱嚟啦！《EDAN LUI ”IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》今晚喺亞博舉行首場，未開騷，逾千爵屎已炸爆場外落力應援，仲齊齊嗌口號、唱歌仔兼玩燈海，逼爆成個Hall 5，場面勁震撼！心思Booth包括一個命名為「我最愛的個人派台單曲」，有唔少Edan cute cute樣，仲有佢嘅歌名。
有美國爵屎「拋夫棄子」，坐16個鐘飛機專誠返港撐Edan，偶像開騷前出嘅兩首新歌，佢哋話都已經秒速背熟歌詞喇！仲話希望Edan除衫騷肌添！
香港爵屎都訂晒花籃向偶像致意，仲以「呂太ssssss」自居添，so sweet！太太們仲得到一眾「前夫」金錢支持，以正途買飛撐足3場，巧幸福呀！而6膠、張繼聰謝安琪、鄧麗欣、古巨基等都有送花籃打氣，想感受現場氣氛？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK