現場實況呂爵安首場個唱玩盡姜濤️教主 Jer 連環爆金句「$1080想睇…
廣告
Viu1HK報導：現場實況呂爵安首場個唱玩盡姜濤️教主 Jer 連環爆金句「$1080想睇我除衫？」
Edan呂爵安今晚喺亞博舉行首場《EDAN LUI ”IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，一開場跳唱完三首歌，Edan落台換衫，期間播條暖場片，Edan玩盡姜濤、Anson Lo、Jer三兄弟，分別扮佢哋拍片，期間落力扮教主錫麒麟臂同反白眼，笑Cry！
後來當唱完《小諧星》後，喺台除熊仔衫嗰陣，國際慣例Fans大叫除衫，Edan就爆金句「$1080想睇我除衫？」然後又沾沾話「啱啱開場個造型壞唔壞過凱婷？」幽默到爆，惹得全場爵屎大笑！此外，何爵天導演、楊偉倫、馮志強導演、梁文禮、Agent L. 曹梓沖、DJ Elsie同埋陳俞希、黃奕晨都有嚟捧場，想睇多啲，睇實況啦！
網民點睇？
爵士安 咁快跟到 姜濤 口水尾 😮 講多個 唱😮 仲要玩人😮 咁多爵 屎 唔知係咩味
唔夠歌，好心唔好開 半個演唱會都係唱人哋啲歌
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK