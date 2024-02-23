Edward Chan 雙魚座的認真笑言會真誠地惡Jeffrey成人生首個擺pose…
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Viu1HK報導：Edward Chan 雙魚座的認真笑言會真誠地惡Jeffrey成人生首個擺pose恩師 難忘被姜濤 Ian歌曲觸動
金牌監製Edward Chan將於3月喺亞博舉行首個作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，雲集入行25年嘅心血結晶，除咗用理性層面梳理歌曲類型外，Edward仲話感性層面最想將姜濤嘅《Dear my friend,》同Ian嘅《二期大樓》Demo版放入歌單，咦，咁到時會有幾多位鏡仔演唱呢？Edward就話Why not all喇，仲分享同姜濤、AL、Jer同Jeremy去日本錄《The First Take》嘅趣事。
縱橫樂壇多年，音樂梗係難唔到Edward啦，但係為咗作品展影相就考起喇，好彩有「恩師」Jeffrey指導，先見得吓人咋！想聽吓Edward同MIRROR、Jeffrey嘅合作趣事？作品展有咩爆點？睇專訪就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK