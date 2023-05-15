肥仔梁業自認「肥Cute」 無奈阿Dee好小氣 與[email protected]撞…
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Viu1HK報導：肥仔梁業自認「肥Cute」 無奈阿Dee好小氣 與[email protected]撞樣? 被認做舅父️
ERROR隊長肥仔梁業，繼兩年前嘅快歌《Lady Killer》後，最近終於推出全新跳唱作品《Phat N Fresh》，有製作人T-ma為佢寫咗一首得意、開心又充滿夏日feel嘅跳唱歌，而新歌MV更加係又型又Fresh，唔單止有跳得之人Win Win助陣，肥仔仲同COLLAR成員Candy有感情戲，今次唔係自肥係咩喎？除咗對表演嘅執著，Candy仲被網民話同fatboy似到十足，更稱佢為女版肥仔，Candy一啲都冇唔開心，反而認埋肥仔做舅父添！
而歌名中嘅「Phat」，除咗有非常好嘅意思外，亦取其諧音「Fat」。可能一般人對肥持有偏見，肥仔希望透過呢首歌，一改大家固有嘅諗法，其實肥都可以好有型㗎！佢又自認係被大家接納嘅「肥Cute」，即使叫三十幾歲嘅佢扮學生一樣冇問題啊。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]