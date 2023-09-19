柯煒林首次擔正壓力大曾自我懷疑遭談善言掌摑即以受害者姿態扮慘？
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Viu1HK報導：Will柯煒林同談善言喺Studio VO首部出品嘅愛情電視喜劇《Food Buddies》中，道盡現代愛情故事，兩位仲有冤家變「炮友」，現實中Friend爆嘅兩人，笑認拍親熱戲時只想想啲「完事」。除咗床戲，Will仲要畀阿談真摑，力度十足，搞到佢「苦主」上身，四圍搵人呻，笑Cry呀！
首次擔正劇集，又同時拍緊《冰上火花》，搞到Will心力交瘁，一度自覺唔識演戲，多得阿談同《冰上》一班好兄弟開解，加上阿談向來能夠激發佢嘅好勝心，令自己越戰越強，二人仲自爆連玩滑水都要鬥餐飽！
佢哋仲分享那些年拍《點五步》，同胡子彤成為「遺孤三子」嘅經過，以及喺尖沙咀街頭吵大鑊嘅爆笑經歷。不過，「原來朋友仔感情再天真，亦是我永遠也會愛惜的人」Will同阿談都會互相欣賞嘅！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK