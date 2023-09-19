柯煒林首次擔正壓力大曾自我懷疑遭談善言掌摑即以受害者姿態扮慘？

Viu1HK報導：Will柯煒林同談善言喺Studio VO首部出品嘅愛情電視喜劇《Food Buddies》中，道盡現代愛情故事，兩位仲有冤家變「炮友」，現實中Friend爆嘅兩人，笑認拍親熱戲時只想想啲「完事」。除咗床戲，Will仲要畀阿談真摑，力度十足，搞到佢「苦主」上身，四圍搵人呻，笑Cry呀！