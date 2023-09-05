Gareth.T因一個理由唔同Tyson鬥大隻？ Yoyo私下被瘋問係咪Admin…
廣告
Viu1HK報導：Gareth.T因一個理由唔同Tyson鬥大隻？ Yoyo私下被瘋問係咪Admin Jessica聲稱與游學修分開做運動受傷
Gareth.T湯令山今日以科幻造型現身銀行活動，指私下有儲蓄習慣，最大嘅投資就係投資落自己嘅音樂作品上，未有買「磚頭」想法！佢仲趁機預告下星期出新歌，信心十足話一定會畀到surprise fans，咁就真係拭目以待啦！
年尾同死黨Tyson Yoshi合體開騷，Gareth話整緊首合唱歌，透露會玩啲好行嘅音樂再配鼓嘅元素，又話目前都有操吓肌，但就唔諗住同Tyson battle啦，搞笑話怕練得太大隻過唔到啲窄門！咁一係睇吓Tyson挑唔挑機光頭造型？
Yoyo葛綽瑤就同老友「Ca姐」Jessica陳苡臻拖住手仔現身，原來佢哋識於微時，之前曾孖住做model影相，希望之後可以一齊拍飲食、扮靚節目。近排一到夜晚，連續3個時段都見到Yoyo，佢笑話好彩大家冇睇厭佢，又指最近多咗人問佢喺《那年盛夏我們綻放如花》入面係咪admin，至於會唔會同George修成正果，佢就大賣關子！
見Ca姐手上有傷，佢解釋係做運動嗰陣整親，咁啱男朋友游學修都扭親頸，Ca姐即刻澄清佢哋係分開「出事」，都有幫吓男朋友貼藥貼嘅！佢指已經睇咗一場《極地謎情》，之後會再捧多場，想知Ca會唔會煲愛心湯水支持游學修？男朋友生日點慶祝？睇片啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK