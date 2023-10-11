George望《那年盛夏》綻放拍喜劇 促Marco早日破處留嚟做佛身咩？L…
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Viu1HK報導：George望《那年盛夏》綻放拍喜劇 促Marco早日破處留嚟做佛身咩？Luxi恨與Lokman歐遊️現場實況
George歐鎮灝同Luxi甄吳露茜今日齊齊出席活動，George感謝觀眾鍾意《那年盛夏我們綻放如花》，出街都有人叫佢「腎仔」㗎，仲話最想原班人馬合作做一件事喎！
講到隊友Phoebus同Alice嘅緋聞，George就話Phoebus心情ok，亦有慰問Alice，唔擔心下個到自己傳緋聞，仲笑言擔心Marco「隻豬」多啲，又爆出驚世金句，笑Cry呀！
至於Luxi就話經常同Lokman去行山，但未試過露營，仲話好「葡萄」男友去澳洲拍團綜，又指最想同Lokman去歐遊。咦？咁會唔會趁機去影埋Pre-wedding呢？想知就睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK