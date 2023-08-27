George因畏高留遺憾 請教何啟華學抽離 Yanny怕醜唔敢向陳健朗表白…
廣告
Viu1HK報導：George因畏高留遺憾 請教何啟華學抽離 Yanny怕醜唔敢向陳健朗表白
George歐鎮灝同Yanny陳穎欣首次合作拍攝新劇《那年盛夏 我們綻放如花》就飾演姊弟，Yanny搞笑話因為細佬顏值太出眾，搞到佢好大壓力，開拍前努力節食，希望上鏡唔好太腫脹，怕被比下去，認真搞笑！Yanny仲自爆得知新劇係陳健朗執導，都仲未睇劇本已經即刻Say Yes，仲話老咗一定勁沾沾自己曾經參演對方嘅作品添！但問到Yanny有冇向對方表白，佢就即刻話怕醜唔敢講嘞。
雖然George今次只係人生中第二部劇集，但就已經擔正做主演，壓力當然非常大啦，但今次拍攝經驗就令佢更加熱愛演戲，而佢亦因為新劇題材同角色比較沉重，特登向Dee哥何啟華請教點樣抽離角色，想知Dee哥點答？即刻睇片啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK