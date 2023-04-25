姜濤Jer首奪港台十優歌手 MC張天賦收得獎電話️以為遭整蠱 泳兒被…
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Viu1HK報導：姜濤Jer首奪港台十優歌手 MC張天賦收得獎電話️以為遭整蠱 泳兒被催婚利用Gin Lee擋箭
Gin Lee李幸倪、Vincy泳兒今日出席《廣播九十五周年 十大中文金曲》記者會，同場宣布二人成為十優歌手之一。而另外八位得獎歌手MIRROR佔兩席位，分別係姜濤同Jer柳應廷，仲有MC張天賦、鄭欣宜、衛蘭、馮允謙、JW王灝兒、炎明熹，真係恭喜晒！現場仲播MC電話訪問，佢第一句以為電騙，仲「嘩」咗4次添，笑咗！
Gin Lee話港台好神秘，真係今朝先通知要出席記者會，而Vincy仲話平日兩、三點不露，今朝同事打俾外傭姐姐剷自己起身。再講前一日陳家樂連詩雅婚禮上，Vincy接到花球，即話「情人節都冇收過咁大紥。」，不過佢都叫大家唔好俾太大壓力自己同男朋友，仲話唔介意其他同事爬佢頭結婚，仲順勢望向身邊嘅Gin Lee，呢個波交得靚喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]