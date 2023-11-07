港版《社內相親》親熱戲放題️陳漢娜播出唔敢出街 沈殷怡求爵屎…
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Viu1HK報導：港版《社內相親》親熱戲放題️陳漢娜播出唔敢出街 沈殷怡求爵屎手下留情Hailey 麥沛東輪流喪爆葛綽瑤笑料
ViuTV新劇、港版《社內相親》即將啟播，兩位女主角Hanna陳漢娜、Shirley沈殷怡大叫既期待又緊張，其中Hanna坦言因為新劇係改編韓版，所以勁大壓力！
講到劇中有頗多嘅親熱戲，Hanan笑話新劇出街之後要增加保鏢人數，甚至可能會唔敢出街；至於Shirley雖然口講唔擔心，但卻很誠實叫「爵屎」手下留情！佢大讚兒登係消滅尷尬專員，拍親熱戲前用幽默化解尷尬！提起Anson Lo喺訪問自爆最激嗰場床戲嘅「路程」超長，Hanna即篤爆對方拍攝前嘅一段搞笑對話！
「一姐」Hailey陳俞希、Yoyo葛綽瑤同麥沛東劇入面係同事嘅關係，Hailey同麥東輪流喪爆Yoyo「大鑊」，但Yoyo就淨係掛住傻笑，毫無反擊之力！Hailey劇透麥東喺第一集就已經有超精彩嘅鏡頭，「當事人」麥東搞笑形容係「擱淺在沙灘」咁款，另外佢又要學韓版角色調啤酒，但就意外「顏射」全村人，想聽佢哋仲講咗啲咩笑料？咁就要睇訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK