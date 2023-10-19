Heidi著性感睡衣 怕羞要加大褸 歐洲睇騷有艷遇 獲日籍小鮮肉貼心照顧…
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Viu1HK報導：Heidi著性感睡衣 怕羞要加大褸 歐洲睇騷有艷遇 獲日籍小鮮肉貼心照顧 自薦任「弟弟」張天賦MV女主角現場實況
Heidi李靜儀今日出席內衣品牌活動，見佢入面着住件性感睡衣，但出面就加咗件超長大褸，禾稈冚珍珠！佢笑認怕醜，要等身材成熟啲，先夠信心大解放咁話！喺戲劇上，Heidi指型格sexy係可接受，底線係着三點式。
啱啱飛歐洲參加完fashion week嘅Heidi，指剛到埗後就喉嚨痛勁大壓力，好彩即刻啪藥壓低病情！睇騷期間，Heidi自爆有艷遇，認識咗位22歲嘅日籍model小鮮肉，全程被對方貼心照顧勁冧豬！佢紅都面晒話事後雙方有交換contact，唔知佢哋有冇機會發展呢？不過Heidi話難啲接受異地戀，首選都係香港男仔！
另外，參演電影《夜校》即將上映，Heidi話依家最煩惱係有好多親戚問佢攞首映飛見MC張天賦！又自薦擔任MC嘅MV女主角，講到拍MV易傳緋聞，Heidi先小人後君子明言視MC為「弟弟」，事關驚被「賦二代」追殺！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK