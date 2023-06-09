Hillary爆「阿B」洪卓立送神秘生日trip️雲浩影️唔抗拒情侶檔接jo…
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Viu1HK報導：Hillary爆「阿B」洪卓立送神秘生日trip️雲浩影️唔抗拒情侶檔接job最想留倩影
Hillary劉沛蘅噚日32歲正日生日，同「雲姨」Cloud雲浩影打扮得靚靚出活動，更獲大會送上生日蛋糕做禮物！雖然牛一要開工，但Hillary開心話希望年年都可以做住嘢過生日，keep住愛情、事業兩得意咁話，又借啲兒放閃光彈！
問到「阿B」洪卓立有咩表示？Hillary一副冧樣話收到「旅行」呢份大禮，但去邊係未知，淨係被通知帶泳衣出發，仲笑瞇瞇話如果有好消息會即刻宣布，叫大家唔好催住先！講到阿正喺六膠ig出Hillary黑圖祝賀，Hillary話都預咗，問到Edan有冇主動留演唱會飛畀佢？Hillary以退為進笑指Edan好錫六膠嘅，果然識玩！
望住Hillary放閃嘅雲姨，自言唔抗拒同男友以情侶檔出job，希望份工作係可以幫佢哋留倩影嘅！佢又話今年會focus喺音樂上，出多啲歌預年尾出碟，平時又會開多啲live，「迷雲黨」可以大飽耳福啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]